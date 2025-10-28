Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़The responsibilities of 16 IPS and 8 PPS officers have been changed in Uttarakhand.
उत्तराखंड पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल, 16 IPS और 8 PPS अफसरों के दायित्व बदले गए

संक्षेप: उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया। सोमवार शाम 16 आईपीएस अधिकारियों और आठ पीपीएस अफसरों के दायित्व बदल दिए।

Tue, 28 Oct 2025 06:13 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया। सोमवार शाम 16 आईपीएस अधिकारियों और आठ पीपीएस अफसरों के दायित्व बदल दिए। अब मंजूनाथ टीसी को नैनीताल और सर्वेश पंवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है। मंजूनाथ टीसी अब तक एसपी अभिसूचना मुख्यालय और सर्वेश पंवार चमोली के एसपी थे। इस संबंध में अपर सचिव गृह विभाग अपूर्वा पांडे ने सोमवार देर शाम आदेश जारी किए।

तबादला सूची के अनुसार, एसपी (पुलिस मुख्यालय)कमलेश उपाध्याय को उत्तरकाशी का एसपी बनाया गया है। एसपी (एटीसी) सुरजीत पंवार अब चमोली के एसपी होंगे। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह को एसपी मुख्यालय बनाया गया है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों के दायित्व में भी अहम बदलाव किए हैं। गृह विभाग की अपर सचिव अपूर्वा पांडे के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का दायित्व हटाया गया है। अभिनव कुमार अब अपर पुलिस महानिदेशक, कारागार के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा का कार्यभार भी संभालेंगे।

अमित कुमार सिन्हा से निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दायित्व हट गया है। एपी अंशुमान से अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा के पद से हटाकर निदेशक, अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं विम्मी सचदेवा से पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार का पद हटा है। नीलेश आनंद भरणे को पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था व जीआरपी के पद से हटाकर निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जिम्मेदारी दी गई है।

अनंत शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। सुनील कुमार मीणा पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था व जीआरपी की नई जिम्मेदारी मिली है। प्रह्लाद नारायण मीणा को एसएसपी नैनीताल के पद से हटाकर एसपी विजिलेंस बनाया गया है। यशवंत सिंह को एसपी सीआईडी से हटाकर सेनानायक 31वीं वाहिनी पीएसी में भेजा गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
