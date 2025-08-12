छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का आंतकी कनेक्शन, देहरादून में दो लड़कियों को फंसाया

देहरादून जिले में दो युवतियों के छांगुर गैंग से जुड़े लोगों के धर्मांतरण कराने में आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी अयान जावेद का कनेक्शन प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) से निकला है। जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में सक्रिय इस संगठन से जुड़े आरोपी को झारखंड एटीएस ने पहले ही अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी हाल में झारखंड स्थित सेंट्रल जेल में बंद है।

धर्मांतरण के मास्टर छांगुर बाबा की यूपी में गिरफ्तारी के बाद देहरादून जिले में धर्मांतरण के दो केस सामने आए। इन्हें लेकर रानीपोखरी और प्रेमनगर थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तहत केस दर्ज किए गए। दोनों केसों की जांच इंस्पेक्टर राजेश साह के नेतृत्व में बनी एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने दोनों पीड़िताओं और गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए। तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आगरा में गिरफ्तार आरोपियों की फोटो दिखाकर पीड़िताओं से शिनाख्त कराई। पीड़िताओं ने सभी आरोपियों की पहचान की। जिसके आधार पर मामलों में संगठित अपराध, लोगों को उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गईं हैं। जांच के दौरान रानीपोखरी की पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि धनबाद (झारखंड) निवासी अयान जावेद ने उसे मोबाइल और सिम उपलब्ध कराया। अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन और घर छोड़ने के लिए उकसाया। इस जानकारी पर पुलिस टीम तुरंत झारखंड भेजी गई। वहां पता चला कि अयान और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण एचयूटी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। दून पुलिस को रांची पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से युवाओं को गुमराह कर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहे थे। वर्तमान में अयान सेंट्रल जेल रांची में बंद है।