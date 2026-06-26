पुलिस के रोकने के बाद भी उत्तराखंड में घुसे निहंग सिख, कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार साथियों को रिहा करने की कर रहे मांग
देहरादून SSP ने बताया कि हम सभी यहां यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि कोई भी देहरादून में शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति को न बिगाड़े। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार, कुछ लोग वापस लौटने लगे हैं और आगे की स्थिति के अनुसार जानकारी दी जाएगी।
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में कुछ दिन पहले हुई मारपीट की घटना और उसके बाद गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को पंजाब के कुछ निहंग सिख विकासनगर-कुल्हाल सीमा से जबरन उत्तराखंड में घुस गए। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निहंगों को घुसने से रोकने के लिए हमने सीमा पर अवरोधक लगा रखे थे, लेकिन अस्त्र-शस्त्रों से लैस निहंग अवरोधकों पर चढ़ गए और उसे हटा दिया।
पुलिस के अनुसार निहंग सिखों ने वहां खड़ी कुछ गाड़ियों पर हमला किया और उनके कांच तोड़ डाले। एक वीडियो फुटेज में निहंग तलावार लहराते हुए भी नजर आए और वहां काफी देर तक अराजकता की स्थिति बनी रही। इसी दौरान, कुछ निहंग उत्तराखंड में दाखिल हो गए और मौके पर तैनात पुलिस बेबस नजर आई।
बैरियर हटाकर कुछ निहंग अंदर दाखिल हुए
देहरादून के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पंकज गैरोला ने इस बात की पुष्टि की कि कुछ निहंग अवरोधकों को हटाते हुए अंदर दाखिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।
15-20 निहंगों का समूह बैरियर तोड़कर अंदर घुसा
उधर शहर के SSP प्रमेंद्र डोभाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'आज सुबह से ही देहरादून पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कुल्हाल बैरियर पर तैनात थी। शाम करीब 5 बजे जिरकपुर से लोगों का एक समूह वहां पहुंचा। उनमें कुछ निहंग सिख भी शामिल थे। हमने उनसे बातचीत की और उन्हें समझाने की बार-बार कोशिश की। बैरियर और पास के गुरुद्वारा पोंटा साहिब, दोनों जगहों पर कई दौर की बातचीत हुई। हमने वहां मौजूद सभी लोगों से बात की। कुछ लोगों ने हमारी अपील मानी और हमारे अनुरोध का सम्मान करते हुए वहीं रुक गए। हालांकि, 15 से 20 लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और एक और बैरियर तोड़कर अंदर घुस गया।'
निहंग बोला- साथियों की रिहाई चाहते हैं
उधर एक निहंग सिख ने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह कर्णप्रयाग की घटना में गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई चाहते हैं ताकि वे उन्हें अपने साथ लेकर वापस पंजाब लौट सकें। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग घटना में निहंगों की गलती न होने के बावजूद वे समझौता चाहते हैं और उनकी तरफ से उत्तराखंडवासियों से माफी मांगते हैं।
हमें सरकार ने आश्वासन दिया था; निहंग
निहंग ने कहा, 'हमारे सिंहों को बाइज्जत छोड़ा जाए। हम लड़ाई करके कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्ण तरीके से 'सतनाम वाहेगुरु' के मंत्र का जाप करते हुए श्री हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं।' उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दो-चार दिन में गिरफ्तार निहंगों की जमानत करवा दी जाएगी।
निहंग ने कहा, 'हमारी मांग है कि दो-चार दिन के लिए हमें हमारी यात्रा करने दीजिए और इस दौरान हमारे सिंहों की जमानत हो जाएगी, जिसके बाद वापसी में उन्हें अपने साथ पंजाब लेकर चले जाएंगे।' एक सवाल के जवाब में निहंग ने कहा कि जब तक निहंगों की रिहाई नहीं होगी, वे यहां से वापस नहीं जाएंगे।
16 जून को स्थानीय लोगों से हुआ था विवाद
चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 16 जून को स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच मामूली विवाद के दौरान तलवार से किए गए हमले में कुछ लोग घायल हो गए थे। घटना में एक निहंग सिख भी घायल हुआ था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चार निहंग सिखों को गिरफ्तार किया था।
इस घटना के बाद 20 जून को करीब आधा दर्जन निहंग रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए थे और छत की ओर जाने वाला प्रवेशद्वार भी बंद कर लिया था। उन्हें नीचे उतारने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पंजाब और पौंटा साहिब से आए एक सिख प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद 23 जून की शाम को उन्हें नीचे उतारा जा सका था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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