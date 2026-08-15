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उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा! 100 फीट गहरी खाई में गिरी टेंपो; 3 की मौत

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
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उत्तराखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां यात्रियों को ले जा रहा टेंपो 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

रामगढ़ में गहरी खाई में गिरी टेंपो
रामगढ़ में गहरी खाई में गिरी टेंपो

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के भवाली से मुक्तेश्वर जा रहा पर्यटकों का टेंपो ट्रैवलर शुक्रवार को मल्ला रामगढ़ के पास 100 फिट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि 19 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छह की हालत गंभीर होने पर उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। घायलों में 12 पुरुष, आठ महिलाएं और एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। सभी पर्यटक फरीदाबाद और दिल्ली के निवासी हैं।

100 फिट खाई में गिरा ट्रवैलर

पुलिस के अनुसार मुक्तेश्वर जा रहा टेंपो ट्रैवलर मल्ला रामगढ़ में लक्ष्मीखान तिराहे से एक किमी आगे मुक्तेश्वर पहुंचा ही था। तभी चालक यश ने ट्रैवलर से संतुलन खो दिया, जिससे ट्रैवलर पैराफिट तोड़ते हुए 100 फिट गहरी खाई में जा गिरा। जिसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। बचाव दल के आने तक लोगों ने मानव शृंखला बनाकर घायलों को रेसक्यू किया। सूचना पर भवाली पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और भारी बारिश में बचाव कार्य शुरू किया। खड़ी पहाड़ी होने के कारण लोगों को रेस्क्यू में दुश्वारियों से जूझना पड़ा।

दो गंभीर घायलों ने रास्ते में तोड़ा दम

सीएचसी रामगढ़ के चिकित्सा प्रभारी डॉ. प्रदीप पांडे ने बताया कि 24 वर्षीय सुमित पाल सिंह पुत्र कनक पाल सिंह की रास्ते में मौत हो गई। 26 वर्षीय प्रदीप को हल्द्वानी रेफर किया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वाहन के नीचे दबे अभिषेक को क्रेन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मनीष, तुषार, रितिका, अंजलि, अजय, सोनिया, मिष्ठी, मयंक, यश, पायल का एसटीएच में उपचार चल रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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