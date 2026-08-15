उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा! 100 फीट गहरी खाई में गिरी टेंपो; 3 की मौत
उत्तराखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां यात्रियों को ले जा रहा टेंपो 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के भवाली से मुक्तेश्वर जा रहा पर्यटकों का टेंपो ट्रैवलर शुक्रवार को मल्ला रामगढ़ के पास 100 फिट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि 19 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छह की हालत गंभीर होने पर उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। घायलों में 12 पुरुष, आठ महिलाएं और एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। सभी पर्यटक फरीदाबाद और दिल्ली के निवासी हैं।
100 फिट खाई में गिरा ट्रवैलर
पुलिस के अनुसार मुक्तेश्वर जा रहा टेंपो ट्रैवलर मल्ला रामगढ़ में लक्ष्मीखान तिराहे से एक किमी आगे मुक्तेश्वर पहुंचा ही था। तभी चालक यश ने ट्रैवलर से संतुलन खो दिया, जिससे ट्रैवलर पैराफिट तोड़ते हुए 100 फिट गहरी खाई में जा गिरा। जिसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। बचाव दल के आने तक लोगों ने मानव शृंखला बनाकर घायलों को रेसक्यू किया। सूचना पर भवाली पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और भारी बारिश में बचाव कार्य शुरू किया। खड़ी पहाड़ी होने के कारण लोगों को रेस्क्यू में दुश्वारियों से जूझना पड़ा।
दो गंभीर घायलों ने रास्ते में तोड़ा दम
सीएचसी रामगढ़ के चिकित्सा प्रभारी डॉ. प्रदीप पांडे ने बताया कि 24 वर्षीय सुमित पाल सिंह पुत्र कनक पाल सिंह की रास्ते में मौत हो गई। 26 वर्षीय प्रदीप को हल्द्वानी रेफर किया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वाहन के नीचे दबे अभिषेक को क्रेन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मनीष, तुषार, रितिका, अंजलि, अजय, सोनिया, मिष्ठी, मयंक, यश, पायल का एसटीएच में उपचार चल रहा है।
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