Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़टिहरीTehri Two paraglider pilots fall into the lake SDRF saves their lives
टिहरी झील में गिरे दो पैराग्लाइडर पायलट, SDRF ने बचाई जान; देखें वायरल VIDEO

टिहरी झील में गिरे दो पैराग्लाइडर पायलट, SDRF ने बचाई जान; देखें वायरल VIDEO

संक्षेप:

हादसा गुरुवार का है दोनों पायलट ने एक्रो फेस्टिवल एवं SIV चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था। इस इवेंट में देश ही नहीं विदेश के एथलीट्स एरोबेटिक पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन कर रहे हैं।

Jan 30, 2026 05:29 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, टिहरी
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के टिहरी जनपद में शुक्रवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दो पैराग्लाइडर पायलट का आसमान में संतुलन बिगड़ा और वे टिहरी झील में जा गिरे। गनीमत ये रही कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और दोनों का रेस्क्यू कर लिया। समय पर की गई कार्रवाई से एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसा गुरुवार का है दोनों पायलट ने एक्रो फेस्टिवल एवं SIV चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था। इस इवेंट में देश ही नहीं विदेश के एथलीट्स एरोबेटिक पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन कर रहे हैं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पैराग्लाइडर का गिरना और एसडीआरएफ सदस्यों का सही टाइमिंग पर पहुंचना किसी फिल्म सीन से कम नहीं लग रहा। दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक जांच में दोनों पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। दोनों को खतरे से बाहर बताया गया।

एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की हर कोई तारीफ कर रहा है।
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में दिल्ली से लौटकर एक मंच पर दिखे कांग्रेसी, राहुल की नसीहत का असर
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ाएगी आफत; किन जिलों में होगी बारिश, कहां-कहां अलर्ट?
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: गला रेतकर चचेरी बहन की हत्या, चेहरा पत्थर से कुचला; पहले बनाया प्लान

त्वरित कार्रवाई से बची जान

दरअसल चैंपियनशिप के दौरान एसडीआरएफ की टीम को पहले से अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही टीम को दिखा कि दो पैराग्लाइडर झील में गिरने वाले हैं वे तुरंत एक्टिव हुए और ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां दोनों पायलट गिरे। रेस्क्यू बोट और आवश्यक उपकरणों के जरिए पायलटों को झीले से बाहर लाया गया। एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की हर कोई तारीफ कर रहा है। एसडीआरएफ कर्मी पूरी सूझबूझ, बिना समय गंवाए और समन्वय के साथ पायलट की जान बचाने में सफल रहे।

सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता

आपको बता दें कि तीन दिवसीय एक्रो फेस्टिवल और एसआईवी चैंपियनशिप टिहरी 2026 में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। एक्रो फेस्टिवल एक्रोबेटिक खेलों समेत तमाम रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। 11 देशों के 57 एथलीट इसका हिस्सा हैं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।