उत्तराखंड में सिस्टम ही बीमार! टिहरी में एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से महिला की मौत

संक्षेप: टिहरी जिला अस्पताल में रेफर करने में देरी और एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण सफाई कर्मी रेखा देवी की मौत हो गई, जिसके विरोध में गुस्साए परिजनों और कर्मचारियों ने अस्पताल गेट पर धरना दिया।

पहाड़ की एक और महिला की जान ‘बीमार’ सिस्टम ने ले ली। जिला अस्पताल से रेफर करने में देरी और फिर एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से नगर पालिका की सफाई कर्मी रेखा देवी की रास्ते में मौत हो गई।

परिजनों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार को रेखा देवी को जिला अस्पताल बौराड़ी ले जाया गया। वहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर करने में ही डेढ़ घंटा बर्बाद कर दिया गया। रेखा को ले जाने के लिए जो एंबुलेंस मिली वह बेहद खस्ताहाल थी। ऑक्सीजन सिलेंडर असमय खत्म होने से रेखा देवी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह जब यह खबर फैली, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।