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कार में घुमाने के बहाने किशोरी से रेप, अधमरा कर देहरादून हाईवे पर फेंका; CCTV में पूरी वारदात

May 04, 2026 09:47 am ISTGaurav Kala रुड़की
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रुड़की में हैरान और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक किशोरी को घुमाने के बहाने आरोपी कार में ले गया। रेप के बाद अधमरा कर उसने पीड़िता को देहरादून हाईवे पर फेंका और फरार हो गया।

कार में घुमाने के बहाने किशोरी से रेप, अधमरा कर देहरादून हाईवे पर फेंका; CCTV में पूरी वारदात

रुड़की क्षेत्र में एक युवक ने घुमाने के बहाने ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे देहरादून हाईवे पर छोड़ फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है की आरोपी युवक उसे सफेद कार में ले गया था।

गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बताया, क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है। यहां उसकी पहचान कार्तिक निवासी छितरौली,मुजफ्फरनगर से हुई। आरोप है दो दिन पूर्व कार्तिक किशोरी को घुमाने के बहाने कार से रुड़की क्षेत्र लाया। यहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद किशोरी बेहोश हो गई व युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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देहरादून हाईवे पर फेंक फरार

बाद में कार्तिक उसे सालियर चौराहे के पास फेंककर फरार हो गया। किशोरी किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। शनिवार शाम परिजन किशोरी को लेकर गंगनहर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया, कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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किशोरी को सफेद कार में रुड़की ले गया था आरोपी

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक उसे सफेद कार में ले गया था। पुलिस घटनास्थल से लेकर फैक्ट्री के आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। गंगनहर कोतवाली पुलिस को किशोरी ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि आरोपी उसे एक सफेद रंग की कर में ले गया था और घटना को अंजाम देने के बाद भी कार से ही उसे सालियर चौक के पास छोड़कर फरार हो गया था। इसे लेकर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे में कार कैद हो गई है।

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पुलिस का दावा- एक दो दिन में गिरफ्तारी पक्की

पुलिस का दावा है कि एक-दो दिन में आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। आरोपी के पते के आधार पर उसे चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार, इस मामले में जहां पर किशोरी नौकरी कर रही थी उसके प्रबंधन से भी पूछताछ की जाएगी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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