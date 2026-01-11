Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Teachers Summer and Winter Vacations Reduced in This State Extra EL to Compensate
इस राज्य में शिक्षकों की गर्मी और सर्दी की छुट्टियां घटेंगी, भरपाई के लिए इतनी ईएल

इस राज्य में शिक्षकों की गर्मी और सर्दी की छुट्टियां घटेंगी, भरपाई के लिए इतनी ईएल

संक्षेप:

स्कूल समय सारणी और अवकाश के नए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले में गर्मी और सर्दियों के अवकाश में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसकी भरपाई के रूप में शिक्षकों को कम से कम 10 ईएल दी जानी हैं।

Jan 11, 2026 08:21 am ISTGaurav Kala चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी, देहरादून, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए शैक्षिक सत्र से उत्तराखंड में शिक्षकों को 10 उपार्जित अवकाश यानि ईएल की सुविधा मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या के अनुसार छुट्टियों का नया फार्मूला तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले में गर्मी और सर्दियों के अवकाश में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसकी भरपाई के रूप में शिक्षकों को कम से कम 10 ईएल दी जानी हैं। निदेशक-अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने इसकी पुष्टि की। बताया कि एनईपी-2020 के मानकों के अनुसार स्कूल अवधि को तय किया जाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय है। राज्य भी इसके अनुसार टाइम टेबल, अवकाश में बदलाव करने जा रहा है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि वर्तमान ग्रीष्म, शीतकाल अवकाश थोपे गए अवकाश है।

एआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने कहा, स्कूल समय सारणी, अवकाश के नए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। महानिदेशक के साथ इस पर चर्चा कर इन्हें अंतिम रूप देते हुए शासन के विचारार्थ भेजा जाएगा। शासन की अनुमति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अंकिता हत्याकांड में आज उत्तराखंड बंद, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में अब घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी खसरा-खतौनी, CM ने दिया बड़ा तोहफा
ये भी पढ़ें:बर्फबारी न होने से पर्यटन को 25 करोड़ का घाटा, मसूरी-नैनीताल में कारोबार ठप
ये भी पढ़ें:उर्मिला सनावर के 'ऑडियो बम' से हिला उत्तराखंड, कब क्या दावा किया? पूरी टाइमलाइन

बदलाव का प्रस्ताव

एलईपी के तहत तैयार किए गए राज्य पाठ्यचर्या के अनुसार साल में न्यूनतम 240 दिन तक स्कूल खुलने अनिवार्य हैं। पर, ऐसा नहीं हो पा रहा है। नए फार्मूले के प्रस्ताव के अनुसार गर्मियों और सर्दियों के 48 दिन के अवकाश में 16 दिन घटाए जाएंगे। गर्मियों का अवकाश भी 16 दिन का होगा और सर्दियों का भी। घटाए गए 16 दिन के एवज में शिक्षकों को नियमानुसार 10 ईएल दी जा सकती हैं।

यह है व्यवस्था

वर्तमान में शिक्षकों को शीत और ग्रीष्मकाल में 48 दिन की अनिवार्य अवकाश मिलते हैं। 5000 फीट और उससे निचले इलाकों और 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टियां का समय जरूर अलग अलग है, लेकिन अवकाश केवल 48 ही रहते हैं। वर्तमान में शिक्षकों को एक ईएल और तीन विशिष्ट अवकाश मान्य हैँ। इनके साथ ही डीएम के स्तर पर तीन और प्रधानाचार्य के विवेक के आधार पर भी तीन अवकाश मान्य हैं।

टाइम टेबल समान करने से नाराजगी

प्रदेश में सभी स्कूलों का टाइम टेबल एक समान करने पर शिक्षक सहमत नहीं है। एससीईआरटी ने एनईपी-2020 के अनुसार कक्षावार टाइम टेबल का प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत सभी स्कूल सुबह 8.50 खुलेंगे और 3.15 बजे बंद होंगे।राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियां बिलकुल भिन्न है। विद्यालयों को समय यथावत रहना ही ठीक है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Guest Teachers Pushkar Singh Dhami अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।