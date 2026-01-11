इस राज्य में शिक्षकों की गर्मी और सर्दी की छुट्टियां घटेंगी, भरपाई के लिए इतनी ईएल

संक्षेप: स्कूल समय सारणी और अवकाश के नए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले में गर्मी और सर्दियों के अवकाश में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसकी भरपाई के रूप में शिक्षकों को कम से कम 10 ईएल दी जानी हैं।

नए शैक्षिक सत्र से उत्तराखंड में शिक्षकों को 10 उपार्जित अवकाश यानि ईएल की सुविधा मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या के अनुसार छुट्टियों का नया फार्मूला तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले में गर्मी और सर्दियों के अवकाश में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसकी भरपाई के रूप में शिक्षकों को कम से कम 10 ईएल दी जानी हैं। निदेशक-अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने इसकी पुष्टि की। बताया कि एनईपी-2020 के मानकों के अनुसार स्कूल अवधि को तय किया जाना है।

पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय है। राज्य भी इसके अनुसार टाइम टेबल, अवकाश में बदलाव करने जा रहा है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि वर्तमान ग्रीष्म, शीतकाल अवकाश थोपे गए अवकाश है।

एआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने कहा, स्कूल समय सारणी, अवकाश के नए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। महानिदेशक के साथ इस पर चर्चा कर इन्हें अंतिम रूप देते हुए शासन के विचारार्थ भेजा जाएगा। शासन की अनुमति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

बदलाव का प्रस्ताव एलईपी के तहत तैयार किए गए राज्य पाठ्यचर्या के अनुसार साल में न्यूनतम 240 दिन तक स्कूल खुलने अनिवार्य हैं। पर, ऐसा नहीं हो पा रहा है। नए फार्मूले के प्रस्ताव के अनुसार गर्मियों और सर्दियों के 48 दिन के अवकाश में 16 दिन घटाए जाएंगे। गर्मियों का अवकाश भी 16 दिन का होगा और सर्दियों का भी। घटाए गए 16 दिन के एवज में शिक्षकों को नियमानुसार 10 ईएल दी जा सकती हैं।

यह है व्यवस्था वर्तमान में शिक्षकों को शीत और ग्रीष्मकाल में 48 दिन की अनिवार्य अवकाश मिलते हैं। 5000 फीट और उससे निचले इलाकों और 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टियां का समय जरूर अलग अलग है, लेकिन अवकाश केवल 48 ही रहते हैं। वर्तमान में शिक्षकों को एक ईएल और तीन विशिष्ट अवकाश मान्य हैँ। इनके साथ ही डीएम के स्तर पर तीन और प्रधानाचार्य के विवेक के आधार पर भी तीन अवकाश मान्य हैं।