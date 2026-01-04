वॉट्सएप पर अश्लील चैट करते शिक्षक, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्क्रीनशॉट

Hindustan Hindi News
Teachers Allegedly Sent Obscene WhatsApp Messages Victim Shares Screenshots on Social Media sparks controversy
हरिद्वार के प्रतिष्ठित स्कूल में छात्राओं से अश्लील चैट के आरोप में दो शिक्षकों पर केस हुआ है। इस बीच एक पीड़िता ने सोशल मीडिया पर आरोपी के साथ चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

Jan 04, 2026
उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो शिक्षकों पर पूर्व छात्राओं से वॉट्सएप पर अश्लील बातचीत करने के आरोप लगे हैं। मामला तब सामने आया जब एक छात्रा, जो चार साल पहले स्कूल छोड़ चुकी थी, ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया और बताया कि कुछ शिक्षकों ने उसके साथ मोबाइल चैट के माध्यम से अनुचित व्यवहार किया। इस पोस्ट के साथ कथित स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए, जिससे सोशल मीडिया पर मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

जानकारी के अनुसार, चार वर्ष पहले स्कूल छोड़ चुकी एक छात्रा से एक शिक्षक ने मोबाइल पर चैटिंग की। हाल ही में इस छात्रा ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट साझा की, जिसमें कहा गया कि उसके पास इस चैट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और प्रतिक्रिया के रूप में मामला तूल पकड़ गया।

विवाद बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन ने एक जांच समिति गठित की। प्रारंभिक जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया। हालांकि, छात्रा ने बाद में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी और खुद बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस नहीं पहुंची।

बताया जा रहा है कि दूसरा शिक्षक भी एक पूर्व छात्रा के संपर्क में था। रानीपुर कोतवाली के प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जांच अभी जारी है।

दो शिक्षकों पर पुलिस ने केस दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

