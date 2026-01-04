वॉट्सएप पर अश्लील चैट करते शिक्षक, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्क्रीनशॉट

संक्षेप: हरिद्वार के प्रतिष्ठित स्कूल में छात्राओं से अश्लील चैट के आरोप में दो शिक्षकों पर केस हुआ है। इस बीच एक पीड़िता ने सोशल मीडिया पर आरोपी के साथ चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो शिक्षकों पर पूर्व छात्राओं से वॉट्सएप पर अश्लील बातचीत करने के आरोप लगे हैं। मामला तब सामने आया जब एक छात्रा, जो चार साल पहले स्कूल छोड़ चुकी थी, ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया और बताया कि कुछ शिक्षकों ने उसके साथ मोबाइल चैट के माध्यम से अनुचित व्यवहार किया। इस पोस्ट के साथ कथित स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए, जिससे सोशल मीडिया पर मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

जानकारी के अनुसार, चार वर्ष पहले स्कूल छोड़ चुकी एक छात्रा से एक शिक्षक ने मोबाइल पर चैटिंग की। हाल ही में इस छात्रा ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट साझा की, जिसमें कहा गया कि उसके पास इस चैट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और प्रतिक्रिया के रूप में मामला तूल पकड़ गया।

विवाद बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन ने एक जांच समिति गठित की। प्रारंभिक जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया। हालांकि, छात्रा ने बाद में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी और खुद बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस नहीं पहुंची।

बताया जा रहा है कि दूसरा शिक्षक भी एक पूर्व छात्रा के संपर्क में था। रानीपुर कोतवाली के प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जांच अभी जारी है।