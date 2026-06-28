उत्तराखंड में टास्क फोर्स रोकेगी NH पर हादसे, अवैध पार्किंग से भी निपटेगी
उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत किया जाना है। कुछ समय पहले एनएचएआई के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की रोकथाम के लिए हर जिला टास्क फोर्स बनाएगा। यह टास्क फोर्स एनएच पर अवैध पार्किंग और नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी डीएम को यातयात नियमों के उल्लंघन की निगरानी और कार्रवाई के लिए एसओपी भी बनाने को कहा गया है।
अपर सचिव-गृह तृप्ति भट्ट ने सभी डीएम और एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों को इस बाबत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था राजस्थान के फलौदी और तेलंगाना के रंगारेड़्डी में हुए सड़क हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत की जानी है।
चालान स्वयं जारी होने लगेंगे
कुछ समय पहले एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि एनएचएआई अपने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) के जरिए यातायात व्यवस्था की निगरानी करता है। इससे मिले वीडियो को ई चालान और वाहन-परिवहन सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान स्वयं जारी होने लगेंगे। यादव ने मुख्य सचिव को सभी डीएम को समय समय पर एनएच का निरीक्षण और गश्त करने के लिए एसओपी बनाने और टास्क फोर्स बनाने को भी कहा है।
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर
राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। विभागीय समन्वय के साथ काम करते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है।
यात्रा सीजन संवेदनशील
उत्तराखंड में हादसों के लिहाज से मई, जून और जुलाई के महीने संवेदनशील माने जाते हैं। यह वो वक्त है जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही होती है। इस दौरान उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सड़क हादसों की गंभीरता के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील राज्यों शामिल है। एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के अनुसार हादसें की गंभीरता का राष्ट्रीय औसत जहां 36 प्रतिशत तक है। वहीं वहीं उत्तराखंड का औसत 62 तक है।
वर्ष हादसे मृतक घायल
2019 1353 886 1459
2020 1041 674 854
2021 1405 820 1091
2022 1674 1042 1613
2023 1691 1054 1488
2024 1747 1090 1547
2025 1846 1242 2026
(स्रोत: राज्य परिवहन विभाग)
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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