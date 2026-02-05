Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़tapasya in minus 15 degree temperature in badrinath uttarakhand
कभी नहीं देखी होगी माइनस 15 डिग्री वाली ऐसी तपस्या, दुनिया को हैरान कर रहे बदरीनाथ के साधु

कभी नहीं देखी होगी माइनस 15 डिग्री वाली ऐसी तपस्या, दुनिया को हैरान कर रहे बदरीनाथ के साधु

संक्षेप:

हिमालय की ऊंचाइयों पर फिलहाल हाड़ कंपाने वाली बर्फीली हवाएं इंसान के हौसले पस्त कर देती हैं। ऐसे हालात में 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित बदरीनाथ धाम में 15 तपस्वी साधु शून्य से 15 डिग्री नीचे के तापमान में कठिन योग साधना में लीन हैं।

Feb 05, 2026 10:41 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, क्रान्ति भट्ट, बदरीनाथ/गोपेश्वर
share Share
Follow Us on

हिमालय की ऊंचाइयों पर फिलहाल हाड़ कंपाने वाली बर्फीली हवाएं इंसान के हौसले पस्त कर देती हैं। ऐसे हालात में 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित बदरीनाथ धाम में 15 तपस्वी साधु शून्य से 15 डिग्री नीचे के तापमान में कठिन योग साधना में लीन हैं। वर्तमान में बदरीनाथ धाम दो से तीन फीट बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। शाम ढलते ही यहां का पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐसी विकट परिस्थितियों में भी

साक्षात भू-बैकुंठ कहे जाने वाले बदरीनाथ धाम में ‘आस्था की अग्नि’ धधक रही है। यहां 15 साधु-संत अपनी कुटियाओं, गुफाओं और आश्रमों में अडिग होकर तप कर रहे हैं। इनमें स्वामी अरसानंद जी महाराज का संकल्प अद्भुत है, जो पिछले चार वर्षों से 12 महीने यहीं रहकर भगवान बदरी विशाल के ध्यान में रमे हुए हैं।

प्रशासन की अनुमति से ही योग साधना कर रहे

ज्योतिर्मठ के उप जिलाधिकारी चन्द्र शेखर वशिष्ठ ने बताया कि नियमों के तहत प्रशासन की अनुमति लेकर ही ये साधक शीतकाल में यहां रुक सकते हैं। अभी यहां 15 साधक बर्फ और भयंकर सर्दी के बीच अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहां सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए कए हैं। साथ ही जरूरी दवाएं और राशन भी उपलब्ध कराया गया है।

चारों युगों से स्थिर है बद्रिकाश्रम

बदरीनाथ धाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन उनियाल बताते हैं कि बदरीनाथ वह तपोभूमि है, जिसका अस्तित्व चारों युगों में रहा है। शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार, सतयुग में इसे ‘मुक्ति प्रदा’, त्रेता में ‘योग सिद्धिदा’, द्वापर में ‘विशाला’ और कलियुग में ‘बद्रिकाश्रम’ कहा गया है। यह वह पवित्र स्थान है, जहां आज भी योग और भक्ति की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं।

कलयुग में हरि नाम आधार

भगवान बदरी विशाल की सेवा में पीढ़ियों से समर्पित पंडित राकेश डिमरी ‘राकुडी़’ कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग ‘हरि नाम संकीर्तन और ध्यान’ है। उन्होंने कहा कि कलयुग में इन बर्फीली वादियों में साधु-संत केवल नाम जप और ध्यान के बल पर मोक्ष के इस द्वार पर अडिग खड़े हैं।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Uttarakhand Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।