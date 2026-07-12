'सरकार के अधीन देश का कोई भी मंदिर न हो', स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया किसे सौंपी जाए जिम्मेदारी?
Swami Kailashanand: बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से जुड़ी जांच के बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि देश के किसी भी मंदिर का संचालन सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। आखिर उन्होंने मंदिरों की जिम्मेदारी किसे सौंपने की बात कही है?
Swami Kailashanand: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोपों के बाद अब बद्रीनाथ धाम में दान-चढ़ावे को लेकर जांच जारी है। इसी बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के किसी भी मंदिर का संचालन सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। आखिर उन्होंने मंदिरों की कमान किसे सौंपने की वकालत की?
बद्रीनाथ धाम में जांच के लिए बनी कमेटी
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित मामले के बाद बद्रीनाथ धाम में भी दान-चढ़ावे को लेकर जांच चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इस बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने मंदिरों के प्रबंधन को लेकर अपनी राय रखी है।
कैलाशानंद गिरी ने बताया किसे सौंपी जाए जिम्मेदारी?
स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि देश का कोई भी मंदिर सरकार के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि मंदिरों का संचालन धार्मिक परंपराओं के अनुरूप महात्माओं, श्रद्धालुओं और स्वतंत्र ट्रस्ट के हाथों में होना चाहिए।
उन्होंने बद्रीनाथ धाम में सामने आए मामले पर कहा कि वहां जो भी कथित गड़बड़ी हुई है, उसके संबंध में सरकार से जांच की मांग की गई है। उनके अनुसार, जिस व्यक्ति पर संदेह था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उत्तराखंड सरकार भी मामले की जांच कर रही है।
स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि यदि मंदिरों का संचालन स्वतंत्र ट्रस्ट, संत-समाज और भक्तों के माध्यम से किया जाए तो पारदर्शिता और जवाबदेही बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में चल रही जांच से सच्चाई सामने आएगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष निलंबित
उल्लेखनीय है कि बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद उत्तराखंड सरकार ने तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। साथ ही बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष के निजी सहायक को प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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