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देहरादून में पुलिस के सामने सुसाइड, जवान ने हवालात में फांसी लगाकर जान दी

Mar 29, 2026 07:19 am ISTGaurav Kala देहरादून
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देहरादून रायपुर थाने में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पीआरडी जवान ने हवालात में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने जवान को शराब पीकर वाहन चलाने और हंगामा के आरोप में अरेस्ट किया था।

देहरादून में पुलिस के सामने सुसाइड, जवान ने हवालात में फांसी लगाकर जान दी

देहरादून की रायपुर थाने की हवालात में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के प्रधान सहायक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आईजी राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उधर, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही एवं उन्हें जानकारी नहीं देने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर ढाई बजे सर्वे चौक स्थित पेट्रोल पंप पर युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग के प्रधान सहायक सुनील रतूड़ी (45) कार में तेल भरवाने गए थे। उनकी पैसों को लेकर पंप कमिर्यों से नोकझोंक हो गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस का दावा है कि एल्कोमीटर से जांच करने पर वह शराब के नशे में पाए गए और उनको रायपुर थाने लाया गया। हंगामा करने पर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। शाम साढ़े पांच बजे हवालात से गिरने की आवाज आई। पुलिसकर्मियों ने देखा कि सुनील ने कंबल को गेट में बांधकर फांसी लगाई थी। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया की मामले की जांच की जा रही है।

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पुलिस कर्मचारियों पर ऐक्शन

हवालात में पीआरडी के प्रधान लिपिक सुनील द्वारा आत्महत्या के मामले में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एसओ, महिला जवान समेत चार पुलिस जवानों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि घटना में पारदर्शी जांच के लिए एसओ गिरीश नेगी, महिला एसआई रजनी चमोली, हेड कांस्टेबल सतीश निगरानी ड्यूटी, कांस्टेबल ज्योति रावत जिसने दाखिल किया को लाइन हाजिर किया है।

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एसएसपी ने थाने का किया निरीक्षण

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने शनिवार को थाना रायपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाने से लेकर बंदी गृह और बैरकों की व्यवस्थाएं जांची। एसएसपी ने लंबित विवेचनाओं और पोर्टल के माध्यम से आने वाली शिकायतों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई और समय से कार्रवाई न होने पर कड़ी कार्रवाई को चेताया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली भी देखी।

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टॉय गन से धमकाने का आरोप

पुलिस का दावा है कि सुनील नशे में थे और रुपये न देने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से विवाद हो गया। टॉय गन से उन्होंने कर्मियों को धमकाया, जिसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। आनन-फानन में सुनील को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया गया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आईजी राजीव स्वरूप एवं एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल मौके पर पहुंचे। परिजन, रिश्तेदार और पीआरडी के अधिकारी और कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही एवं उन्हें सूचना नहीं देने का आरोप लगा हंगामा किया। आईजी ने इस घटना की विस्तृत जांच के निर्देश एसएसपी को दिए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि घटना दुखद है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार, एसपी देहात जया बलूनी देर रात तक भारी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल में तैनात थे। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है।

मौके से जुटाए साक्ष्य

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि शुरूआती जांच में हवालात में आत्महत्या होने की बात सामने आई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फाॅरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए गए हैं। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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