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बीकेटीसी के सस्पेंड कर्मचारी नौटियाल गायब, मोबाइल भी स्विच ऑफ; खंगाली जा रही हिस्ट्री

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, देहरादून
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बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल गायब हो गए हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। उन्हें जोशीमठ कार्यालय में अटैच किया गया था। प्रमोद ने छुट्टी का आवेदन दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया।

बीकेटीसी के सस्पेंड कर्मचारी नौटियाल गायब, मोबाइल भी स्विच ऑफ; खंगाली जा रही हिस्ट्री

बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सस्पेंड बीकेटीसी के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल गायब हो गए हैं। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। उन्हें जोशीमठ कार्यालय में अटैच किया गया था, लेकिन वहां उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। प्रमोद की ओर से छुट्टी का आवेदन दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

हाईकोर्ट जाने की आशंका

बीकेटीसी प्रबंधन को आशंका है कि शायद गिरफ्तारी से बचने को प्रमोद हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि निलंबन के बाद से प्रमोद से संपर्क नहीं हो पाया है। वे ऑफिस नहीं आ रहे हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया था।

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प्रमोद ने खुद गिने नोट

बीकेटीसी की जांच समिति की पड़ताल में सामने आया कि घटना वाले दिन प्रमोद नौटियाल ने 13 श्रद्धालुओं के साथ खुद ही नोट गिने। इस दौरान किसी भी कर्मचारी, अधिकारी को गणना में शामिल नहीं किया। बीकेटीसी की जांच समिति ने गुरुवार को दस्तावेजों की पड़ताल के साथ ही कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए। जांच पड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन गणना प्रभारी की भूमिका में प्रमोद नौटियाल ही थे।

कर्मचारियों ने घटना वाले दिन का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने रखा। कर्मचारियों की ओर से जांच टीम को बताया गया कि गणना प्रभारी प्रमोद नौटियाल ने उन्हें गणना शुरू होने की जानकारी नहीं दी। न ही कितनी गणना हुई, ये ब्यौरा भी शेयर नहीं किया।

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खंगाली जा रही है हिस्ट्री

एफआईआर में नामजद बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल से पुलिस ने अभी पूछताछ नहीं की है। पुलिस की प्राथमिकता पहले पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने की है, जिसके बाद ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी। वहीं, बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ वर्तमान में देहरादून में हैं, उन्होंने जल्द बदरीनाथ पहुंचकर जानकारी साझा करने का भरोसा दिया है।

सूत्रों के अनुसार इस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार प्रमोद नौटियाल पुलिस के विशेष निशाने पर हैं। नौटियाल की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पिछले कुछ समय के भीतर उसके लाइफ स्टाइल की भी पड़ताल होगी। न सिर्फ प्रमोद नौटियाल, बल्कि उनसे जुड़े लोगों के लाइफ स्टाइल को भी पड़ताल में शामिल किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि क्या इस दौरान प्रमोद के रहन शहन में कोई अंतर आया। कोई नया निवेश किया गया है।

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रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज तलब

बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में कथित धांधली में चमोली पुलिस ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर‌ समिति (बीकेटीसी) से प्रतिदिन के लेनदेन के हिसाब समेत पूरा वित्तीय रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज तलब कर लिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस ने छह सदस्यीय विवेचना टीम का गठन किया है, जिसने गुरुवार को मंदिर समिति के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ कर पड़ताल शुरू कर दी है।

पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार को मंदिर समिति कार्यालय पहुंचकर जानकारी जुटाई। बीकेटीसी प्रबंधन को घटना के दिन और उससे पहले की सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी छेड़छाड़ के तत्काल उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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