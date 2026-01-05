Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़supreme court on uttarakhand forest land asked dhami govt to submit report
वन भूमि पर कब्जा हो रहा, तमाशा देख रहे; SC ने मांगी उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट

वन भूमि पर कब्जा हो रहा, तमाशा देख रहे; SC ने मांगी उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा बताया है। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Jan 05, 2026 08:35 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, देहरादून
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है जिसमें साइट प्लान और अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी हो। यह देखते हुए कि अधिकारियों ने लगातार लापरवाही की है सर्वोच्च अदालत ने जंगल की जमीन पर हुए अवैध निर्माणों की अनुमानित जानकारी भी मांगी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर अधिकारियों की लापरवाही को लेकर चिंता जताई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जताई चिंता

सर्वोच्च अदालत की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 22 दिसंबर को उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर बड़े पैमाने पर व्यवस्थित रूप से हो रहे कब्जे के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने जंगल की जमीन की रक्षा करने में राज्य मशीनरी की चौंकाने वाली विफलता पर गौर करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया और अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाने की बात कही।

अधिकारियों के साथ मिलीभगत का मामला

अदालत ने कहा कि यह अवैध कब्जाधारियों का अधिकारियों के साथ मिलीभगत सांठगांठ का मामला लगता है। अधिकारी लापरवाह रहे हैं। बताएं कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है? 2 हफ्ते में एक हलफनामा दाखिल करें। रिपोर्ट में साइट प्लान के साथ अवैध निर्माणों की अनुमानित जानकारी भी होनी चाहिए। अवैध निर्माणों की प्रकृति की डिटेल भी शामिल करिए। यह भी तय करने की जरूरत है कि क्या अधिकारियों की ओर से कोई मौन समर्थन था।

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों के खिलाफ अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने पाया कि लगभग 2,866 एकड़ जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जमीन का एक हिस्सा कथित तौर पर ऋषिकेश स्थित सोसायटी और पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था। बाद में सोसाइटी लिक्विडेशन में गई तो 23 अक्टूबर, 1984 के सरेंडर डीड से 594 एकड़ जमीन वन विभाग को सौंप दी। अब जमीन सरकार के पास आनी थी लेकिन 2001 में कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा हो गया।

जांच समिति बनाने का निर्देश

सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा- जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार व उसके अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हम खुद कार्यवाही का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रतिवादियों को नोटिस किया जा रहा है। बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सभी तथ्यों की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए जांच समिति बनाने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट; इन जिलों में कोहरा करेगा परेशान
ये भी पढ़ें:वर्षों से जिनकी नहीं दाखिल हुई अपील, उन कैदियों को राहत; उत्तराखंड HC का आदेश

नए निर्माण पर रोक, खाली जमीन लेने के निर्देश

इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि विवादित जमीन को नहीं बेचा जाए। उस पर कोई बोझ ना डालें या कोई थर्ड-पार्टी अधिकार न बनाएं। यही नहीं जमीन पर किसी तरह के निर्माण की भी इजाजत नहीं होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि मौजूदा रिहायशी घरों को छोड़कर सभी खाली जमीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और संबंधित जिला कलेक्टर अपने कब्जे में लें। इसके साथ ही अदालत ने 5 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।