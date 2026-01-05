वन भूमि पर कब्जा हो रहा, तमाशा देख रहे; SC ने मांगी उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा बताया है। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है जिसमें साइट प्लान और अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी हो। यह देखते हुए कि अधिकारियों ने लगातार लापरवाही की है सर्वोच्च अदालत ने जंगल की जमीन पर हुए अवैध निर्माणों की अनुमानित जानकारी भी मांगी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर अधिकारियों की लापरवाही को लेकर चिंता जताई थी।

जताई चिंता सर्वोच्च अदालत की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 22 दिसंबर को उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर बड़े पैमाने पर व्यवस्थित रूप से हो रहे कब्जे के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने जंगल की जमीन की रक्षा करने में राज्य मशीनरी की चौंकाने वाली विफलता पर गौर करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया और अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाने की बात कही।

अधिकारियों के साथ मिलीभगत का मामला अदालत ने कहा कि यह अवैध कब्जाधारियों का अधिकारियों के साथ मिलीभगत सांठगांठ का मामला लगता है। अधिकारी लापरवाह रहे हैं। बताएं कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है? 2 हफ्ते में एक हलफनामा दाखिल करें। रिपोर्ट में साइट प्लान के साथ अवैध निर्माणों की अनुमानित जानकारी भी होनी चाहिए। अवैध निर्माणों की प्रकृति की डिटेल भी शामिल करिए। यह भी तय करने की जरूरत है कि क्या अधिकारियों की ओर से कोई मौन समर्थन था।

क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों के खिलाफ अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने पाया कि लगभग 2,866 एकड़ जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जमीन का एक हिस्सा कथित तौर पर ऋषिकेश स्थित सोसायटी और पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था। बाद में सोसाइटी लिक्विडेशन में गई तो 23 अक्टूबर, 1984 के सरेंडर डीड से 594 एकड़ जमीन वन विभाग को सौंप दी। अब जमीन सरकार के पास आनी थी लेकिन 2001 में कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा हो गया।

जांच समिति बनाने का निर्देश सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा- जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार व उसके अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हम खुद कार्यवाही का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रतिवादियों को नोटिस किया जा रहा है। बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सभी तथ्यों की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए जांच समिति बनाने का निर्देश दिया।