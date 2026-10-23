घटना को पीछे छोड़ बढ़ें आगे… सीएम धामी ने दलेर मेहंदी से की बात
गायक दलेर मेहंदी और मंत्री सुबोध उनियाल के विवाद को सुलझाने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल ली है। उन्होंने दलेर मेहंदी से फोन पर बात की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गायक दलेर मेहंदी और मंत्री सुबोध उनियाल विवाद को सुलझाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में उतर चुके हैं। सीएम धामी ने दलेर मेहंदी से फोन पर बात कर घटना को भूलते हुए आगे बढ़ने की अपील की है। गायक मीका सिंह ने मुख्यमंत्री धामी की पहल की सराहना की है। उन्होंने दोहराया है कि कलाकारों के सम्मान के लिए मंत्री उनियाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
घटना को छोड़ें पीछे और आगे बढ़ें
फोन पर बातचीत के बाद सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी जी से फोन पर बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई। हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए।
एक दिन पहले मीका सिंह से की थी बात
सीएम धामी ने एक दिन पहले बृहस्पतिवार को दलेर मेहंदी के भाई और गायक मीका सिंह से भी बात की थी। उनका कहना था कि दलेर मेहंदी और मीका सिंह दोनों से उनकी मित्रता है। वह दोनों से बात करेंगे। मीका से बात के बाद सीएम ने कहा था कि उत्तराखंड 'अतिथि देवो भव:' की समृद्ध परंपरा का संवाहक है। लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना देवभूमि उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। उत्तराखंड में कला, संस्कृति और कलाकारों का सम्मान किया जाता है।
मंत्री पर रहा होगा दबाव
इससे पूर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उस समय मंत्री पर जनता का दबाव रहा होगा। ऐसे में जब मंत्री सुबोध उनियाल खुद ही साफ कर चुके हैं कि उनको दलेर मेहंदी की खराब तबीयत की जानकारी नहीं थी। उनका गायक दलेर मेहंदी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था तो सबको इस मामले की यहीं पर इतिश्री कर देनी चाहिए।
प्रस्तुति के दौरान हो गया था विवाद
बता दें कि टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में 18 अक्टूबर की रात आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में दलेर मेहंदी की प्रस्तुति के दौरान विवाद हो गया था। उनके लाइव गायन के दौरान साउंड ट्रैक में अलग-अलग आवाजें सुनाई देने पर हंगामा हो गया था। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उनियाल इस पर नाराज हो गए और मंच पर पहुंचकर मेहंदी से कहा था कि जब वह बोल नहीं पा रहे हैं तो गाएंगे क्या?
मंत्री बोले- समझ नहीं पाया, दलेर मेहंदी की तबीयत थी खराब
इस दौरान मंच पर कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मंत्री सुबोध उनियाल को उनके व्यवहार के लिए मनोरंजन जगत की हस्तियों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में मंत्री की सफाई आई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगा कि शायद गायक दलेर मेहंदी किसी नशे के प्रभाव में हैं लेकिन उनकी तबीयत खराब थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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