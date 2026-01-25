परीक्षा में 'B4' और 'LOL' जैसे शब्दों का इस्तेमाल, छात्रों की वाट्सएप भाषा से परेशान शिक्षक

संक्षेप: प्राध्यापकों का कहना है कि छात्र परीक्षाओं में डिजिटल चैट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे- ‘Because’ की जगह ‘Bcoz’, ‘Between’ की जगह ‘B/w’, ‘Before’ की जगह ‘B4’, ‘And’ की जगह ‘&’ और ‘LOL’।

मोबाइल की लत और किताबों से दूरी ने विद्यार्थियों की न सिर्फ दिनचर्या बदल दी है बल्कि वे परीक्षाओं में सवालों के जवाब लिखने में भी व्हाट्सएप चैटिंग वाली स्लैंग लैंग्वेज (अशिष्ट भाषा) का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं विवि की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने चौंकाने वाले जवाब लिखे हैं, जिन्हें देख प्रोफसर हैरान हैं।

हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में मूल्यांकन कार्य में जुटे प्राध्यापकों का कहना है कि छात्र परीक्षाओं में डिजिटल चैट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों ने कई प्रश्नों के जवाब में ‘Because’ की जगह ‘Bcoz’, ‘Between’ की जगह ‘B/w’, ‘Before’ की जगह ‘B4’, ‘And’ की जगह ‘&’ और ‘LOL’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

परीक्षा में हाइब्रिड भाषा बना रहे छात्र छात्र हिंदी- अंग्रेजी शब्दों को रोमन लिपि में मिलाकर हाइब्रिड भाषा बना रहे हैं। छोटे सवालों के जवाब छात्र जैसे-तैसे लिख रहे हैं। बड़े सवालों के जवाब में हर दूसरी लाइन में रिपीट उत्तर दे रहे हैं। कुछ छात्र तो कॉपियों में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं।