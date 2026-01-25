Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Students Use whatsapp Chat in Exams in uttarakhand Professors Shocked seeing Hybrid Hindi English Answers
परीक्षा में 'B4' और 'LOL' जैसे शब्दों का इस्तेमाल, छात्रों की वाट्सएप भाषा से परेशान शिक्षक

परीक्षा में 'B4' और 'LOL' जैसे शब्दों का इस्तेमाल, छात्रों की वाट्सएप भाषा से परेशान शिक्षक

संक्षेप:

प्राध्यापकों का कहना है कि छात्र परीक्षाओं में डिजिटल चैट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे- ‘Because’ की जगह ‘Bcoz’, ‘Between’ की जगह ‘B/w’, ‘Before’ की जगह ‘B4’, ‘And’ की जगह ‘&’ और ‘LOL’।

Jan 25, 2026 09:30 am ISTGaurav Kala प्रमोद डालाकोटी, हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

मोबाइल की लत और किताबों से दूरी ने विद्यार्थियों की न सिर्फ दिनचर्या बदल दी है बल्कि वे परीक्षाओं में सवालों के जवाब लिखने में भी व्हाट्सएप चैटिंग वाली स्लैंग लैंग्वेज (अशिष्ट भाषा) का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं विवि की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने चौंकाने वाले जवाब लिखे हैं, जिन्हें देख प्रोफसर हैरान हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में मूल्यांकन कार्य में जुटे प्राध्यापकों का कहना है कि छात्र परीक्षाओं में डिजिटल चैट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों ने कई प्रश्नों के जवाब में ‘Because’ की जगह ‘Bcoz’, ‘Between’ की जगह ‘B/w’, ‘Before’ की जगह ‘B4’, ‘And’ की जगह ‘&’ और ‘LOL’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

ये भी पढ़ें:भारी बर्फबारी से उत्तराखंड के पहाड़ बने 'बर्फिस्तान', हिमस्खलन का अलर्ट
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: 27 जनवरी को मनाया जाएगा 'यूसीसी दिवस', चारधाम यात्रा पर क्या बोले CM?
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड वर्दी घोटाले में CM धामी का बड़ा ऐक्शन, डिप्टी कमांडेंट सस्पेंड

परीक्षा में हाइब्रिड भाषा बना रहे छात्र

छात्र हिंदी- अंग्रेजी शब्दों को रोमन लिपि में मिलाकर हाइब्रिड भाषा बना रहे हैं। छोटे सवालों के जवाब छात्र जैसे-तैसे लिख रहे हैं। बड़े सवालों के जवाब में हर दूसरी लाइन में रिपीट उत्तर दे रहे हैं। कुछ छात्र तो कॉपियों में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं।

फरवरी में घोषित होगा रिजल्ट

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी पहले सप्ताह में सभी मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कर लिया जाएगा। फरवरी में रिजल्ट जारी किया जाएगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Exam

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।