student threat University Vice Chancellor Angry Over Exam Marks Emails to President परीक्षा में अंकों से नाराज छात्रा ने कुलपति को धमकाया, राष्ट्रपति तक भेजे ई-मेल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़student threat University Vice Chancellor Angry Over Exam Marks Emails to President

परीक्षा में अंकों से नाराज छात्रा ने कुलपति को धमकाया, राष्ट्रपति तक भेजे ई-मेल

परीक्षा में अंकों से नाराज एक छात्रा ने कुलपति और कुलसचिव को धमकी भरा ई-मेल भेजा है। लड़की 2022 में बीएससी पासआउट है। उसने अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति तक ई-मेल से भेजी हैं।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:47 AM
share Share
Follow Us on
परीक्षा में अंकों से नाराज छात्रा ने कुलपति को धमकाया, राष्ट्रपति तक भेजे ई-मेल

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज से पासआउट छात्रा ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को धमकाया है। विवि प्रशासन ने इस मामले में डीएम वंदना सिंह को पत्र लिखकर छात्रा की काउंसलिंग कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। छात्रा 2022 में कॉलेज से पासआउट है और वह अपने अंकों से नाराज बताई जा रही है। उसने अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति तक भेजी हैं।

जानकारी के अनुसार, छात्रा ने 19, 20 और 25 सितंबर को कुलपति, कुलसचिव और उनके परिवारजनों को धमकाने वाली भाषा वाले ईमेल भेजे। इससे पहले भी छात्रा ने परीक्षा अंकों को लेकर असंतोष जताते हुए विवि, राजभवन, सीएम हेल्पलाइन, यूजीसी और राष्ट्रपति भवन तक कई ईमेल भेजे थे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने वाले 400 पर केस, आपत्तिजनक पोस्ट पर जुटी थी भीड़

मामला समझिए

विवि प्रशासन ने बताया कि छात्रा वर्ष 2022 में बीएससी में उत्तीर्ण हो चुकी है और नियमों के अनुसार अंकों में किसी तरह का सुधार अब संभव नहीं है। बावजूद इसके, वह लगातार आपत्तिजनक और धमकी भरे ईमेल भेज रही है। इसके पहले भी जब छात्रा ने आत्महत्या से संबंधित ईमेल भेजे थे, विवि ने पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर उसकी काउंसलिंग कराई थी। उस समय छात्रा ने लिखित माफीनामा भी दिया था।

डीएम से काउंसिलिंग की मांग

कुलसचिव डॉ. एमएस मंद्रवाल ने डीएम को पत्र भेजकर छात्रा के हित में विशेषज्ञ काउंसलिंग और आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की है। विवि प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि छात्रा और विश्वविद्यालय दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Uttarakhand News Haldwani News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।