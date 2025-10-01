परीक्षा में अंकों से नाराज छात्रा ने कुलपति को धमकाया, राष्ट्रपति तक भेजे ई-मेल

परीक्षा में अंकों से नाराज एक छात्रा ने कुलपति और कुलसचिव को धमकी भरा ई-मेल भेजा है। लड़की 2022 में बीएससी पासआउट है। उसने अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति तक ई-मेल से भेजी हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज से पासआउट छात्रा ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को धमकाया है। विवि प्रशासन ने इस मामले में डीएम वंदना सिंह को पत्र लिखकर छात्रा की काउंसलिंग कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। छात्रा 2022 में कॉलेज से पासआउट है और वह अपने अंकों से नाराज बताई जा रही है। उसने अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति तक भेजी हैं।

जानकारी के अनुसार, छात्रा ने 19, 20 और 25 सितंबर को कुलपति, कुलसचिव और उनके परिवारजनों को धमकाने वाली भाषा वाले ईमेल भेजे। इससे पहले भी छात्रा ने परीक्षा अंकों को लेकर असंतोष जताते हुए विवि, राजभवन, सीएम हेल्पलाइन, यूजीसी और राष्ट्रपति भवन तक कई ईमेल भेजे थे।

मामला समझिए विवि प्रशासन ने बताया कि छात्रा वर्ष 2022 में बीएससी में उत्तीर्ण हो चुकी है और नियमों के अनुसार अंकों में किसी तरह का सुधार अब संभव नहीं है। बावजूद इसके, वह लगातार आपत्तिजनक और धमकी भरे ईमेल भेज रही है। इसके पहले भी जब छात्रा ने आत्महत्या से संबंधित ईमेल भेजे थे, विवि ने पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर उसकी काउंसलिंग कराई थी। उस समय छात्रा ने लिखित माफीनामा भी दिया था।