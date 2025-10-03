student shot dead in haridwar 3 friends arrested हरिद्वार में मर्डर! छात्र की गोली मारकर हत्या; 3 दोस्त गिरफ्तार, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के दयाल एंक्लेव में चार दिन पहले छात्र सुमित की गोली मारकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छात्र के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारFri, 3 Oct 2025 10:41 AM
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के दयाल एंक्लेव में चार दिन पहले छात्र सुमित की गोली मारकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छात्र के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक रिवाल्वर, चार जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। आरोप कि रंजिश के चलते सुमित से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी सावन ने गोली मारी थी।

पार्क में बीते 29 सितंबर की रात को फायरिंग से सुमित चौधरी की मौत हो गई थी। मृतक के भाई पुनीत चौधरी ने शिकायत में आरोप लगाया कि सावन, कृष्णा और अन्य युवक इस घटना में शामिल हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि तीनों दोस्त पार्क में हथियार लेकर खेल रहे थे और इसी दौरान गोली चल गई।

एसएसपी के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र शाह के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार दबिश और सुरागों के आधार पर आरोपी को गुरुवार को बैरागी कैंप क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक सुमित से उनकी पुरानी पहचान थी और आपसी विवाद के चलते उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सावन पुत्र हरि सिंह, निवासी जमालपुर कलां कनखल, निशांत पुत्र गोविंद, निवासी शांति बिहार कॉलोनी, ज्वालापुर मूल निवासी ग्राम रणसुरा, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर और कृष्णा पुत्र तेजपाल, निवासी राजीव नगर कॉलोनी, लाल मंदिर, ज्वालापुर बताया है।

यह रहे शामिल

प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र शाह, एसएसआई नितिन चौहान, जगजीतपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक, हेड कांस्टेबल सन्नी सिंह, कांस्टेबल सतेन्द्र सिंह रावत, कांस्टेबल प्रलव चौहान और कांस्टेबल उमेद सिंह शामिल रहे।

रिवाल्वर से पहले फायरिंग नहीं हुई

आरोपी सावन ने अपने दोस्तों के सामने रिवाल्वर में एक कारतूस डालकर कई बार फायरिंग का प्रयास भी किया था। एक बार तो आरोपी ने अपने साथी कृष्णा पर ही फायरिंग का प्रयास किया था। गनीमत रही कि उस समय फायरिंग नहीं हुई।

यह सामान बरामद

पुलिस ने एक रिवाल्वर मय चार जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की और घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद किया है।

