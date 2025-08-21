student shoots teacher in kashipur uttarakhand school थप्पड़ का ऐसा बदला! 9वीं क्लास का स्टूडेंट टिफिन में लाया पिस्टल और टीचर को मार दी गोली, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
थप्पड़ का ऐसा बदला! 9वीं क्लास का स्टूडेंट टिफिन में लाया पिस्टल और टीचर को मार दी गोली

उत्तराखंड के काशीपुर में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक को तमंचे से गोली मार दी। दाएं कंधे के नीचे गोली लगने से गंभीर घायल शिक्षक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, काशीपुर, दीप पाठकThu, 21 Aug 2025 06:41 AM
उत्तराखंड के काशीपुर में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक को तमंचे से गोली मार दी। दाएं कंधे के नीचे गोली लगने से गंभीर घायल शिक्षक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले एक सवाल का जवाब नहीं देने पर शिक्षक ने छात्र को डांटा था। पता चला है कि आरोपी छात्र लंच बॉक्स में रखकर तमंचा स्कूल लाया था।

कुंडेश्वरी रोड स्थित श्री गुरुनानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को शिक्षक गगनदीप सिंह कोहली सुबह 9.45 बजे भौतिक विज्ञान की क्लास लेने पहुंचे। मध्यांतर के बाद वह क्लास रूम से बाहर निकलने लगे, तभी पीछे से एक छात्र ने टिफिन बॉक्स से तमंचा निकाला और उनपर फायर झोंक दिया। छात्र भागने का प्रयास करने लगा लेकिन शिक्षकों ने उसे पकड़ लिया। घायल शिक्षक को निजी अस्पताल में पहुंचाया। एएसपी अभय सिंह ने बताया कि शिक्षक की तहरीर पर नाबालिग आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। उसे पुलिस संरक्षण में ले लिया है।

तीन घंटे ऑपरेशन के बाद निकाली गोली

गोली लगने से घायल निजी अस्पताल में भर्ती शिक्षक का तीन घंटे ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई। अस्पताल के सर्जन डॉ.मयंक अग्रवाल ने बताया कि गोली गर्दन पर रीढ़ की हड्डी के पास फंसी थी। जिसे निकाल लिया गया है। घायल शिक्षक को आईसीयू में रखा गया है। 72 घंटे बाद ही स्थिति का पता चल पाएगा।

टीचर ने दो दिन पहले मारा था थप्पड़

दो दिन पहले थप्पड़ की खुन्नस से कक्षा-9 के नाबालिग छात्र ने शिक्षक पर तमंचे से गोली चला दी और फिर गुमसुम सा हो गया। हालांकि छात्र ने पूरा घटनाक्रम बताया। कुंडेश्वरी रोड स्थित श्री गुरुनानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र निवासी कक्षा-9 का छात्र शुरू से ही इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। छात्र ने आरोप लगाया सोमवार को शिक्षक गगनदीप सिंह कोहली ने फिजिक्स की क्लास के दौरान उससे एक सवाल पूछा। कहा कि उसने जबाव भी दिया, लेकिन शिक्षक ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया।

इंटरवल में दिया घटना को अंजाम

बुधवार को घर से बैग में टिफिन के अंदर तमंचा लेकर आया। चौथे पीरियड में गगनदीप सिंह क्लास लेने आए। क्लास खत्म होते ही करीब 10.30 बजे इंटरवल की घंटी बज गई। घंटी बजते ही कुछ छात्र भी कक्षा से निकल गए। इसी बीच आरोपी छात्र ने टिफिन से तमंचा निकालकर शिक्षक पर पीछे से फायर झोंक दिया।

घर में था तमंचा

पुलिस पूछताछ में छात्र ने बताया था कि तमंचा घर की आलमारी में रखा था और वह आलमारी से निकालकर टिफिन में रखकर स्कूल लेकर आया था। वहीं घटना के बाद आरोपी छात्र के पिता भी फरार हो गया था, लेकिन बाद में वह वापस आ गया। पुलिस आरोपी के पिता से भी पूछताछ कर रही है कि घर में तमंचा कैसे आया।

पुलिस के मुताबिक शिक्षक को गोली मारने वाले आरोपी छात्र के पिता खेती-किसानी करते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र दो बहनों व एक भाई में सबसे छोटा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। जबकि एक बहन इंटर करने के बाद कनाडा चली गई है। कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी के पिता के खिलाफ कई साल पहले हत्या के प्रयास व सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज है। पिछले कई सालों से आरोपी छात्र के पिता पर कोई केस नहीं है। फिलहाल आरोपी छात्र का भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, तमंचा बरामद

घटना के बाद सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने स्कूल पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। टीम ने आरोपी छात्र को साथ लेकर क्राइम सीन से जांच कर, साक्ष्य एकत्र किए। टीम ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक खोखा भी बरामद किया। जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

15 साल से स्कूल में तैनात हैं शिक्षक

शिक्षक गगनदीप कोहली पिछले 15 साल से अधिक समय से स्कूल में तैनात हैं। जिसकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। वहीं आरोपी छात्र भी शुरू से ही स्कूल में पढ़ रहा है। प्रधानाचार्य वीके मलिक ने बताया कि छात्र की भी कोई शिकायत अभी तक उनके पास नहीं आई।

35 से अधिक बच्चे थे क्लास में, मची भगदड़

जिस कक्षा में घटना हुई उसमें 41 बच्चे अध्ययनरत हैं। बुधवार को घटना के समय क्लास में करीब 35 बच्चे थे। जिसमें से कुछ बच्चे इंटरवल की घंटी बजने पर क्लास से बाहर आ गए। वहीं कुछ बच्चे अंदर भी थे। क्लास में चौथे नंबर की पंक्ति में बैठने वाले आरोपी छात्र ने जैसे ही गोली चलाई और आवाज आई तो क्लास के अंदर बैठे छात्र डर के मारे नीचे बैठ गए। वहीं स्कूल के अंदर गोली की आवाज सुनकर अन्य छात्रों शिक्षकों में भी अफरा-तफरी मच गई। बाद में छात्र-छात्राओं को वापस भेज दिया गया।

यूएस नगर जिले में आज बंद रहेंगे निजी स्कूल

शिक्षक को गोली मारने के विरोध में गुरुवार को जिले के सभी सीबीएसई और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय बंद रहेंगे। ऊधमसिंह नगर इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया है। घटना के विरोध में शिक्षक काला दिवस मनाएंगे। बुधवार को कुंडेश्वरी रोड स्थित एक निजी स्कूल में एसोसिएशन की बैठक हुई। जिसमें शिक्षक को छात्र द्वारा गोली मारने की घटना की निंदा की गई। एसोसिएशन के जिला संयोजक राहुल पैगिया ने बताया कि घटना के विरोध में गुरुवार को जिले के सीबीएसई और निजी मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। यह निर्णय बैठक में लिया गया है। इसके अलावा काशीपुर रामलीला मैदान से एसडीएम कार्यालय तक मौन मार्च निकाला जाएगा। जहां शिक्षकों की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। यहां एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नायब सिंह धालीवाल ने भी घटना की निंदा की है। जिला महामंत्री मनोज खेड़ा, जिला संयोजक राहुल पैगिया आदि रहे।

