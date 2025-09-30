धार्मिक पोस्ट पर छात्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से देहरादून में बिगड़ा माहौल, आधी रात 500 की भीड़ जुटी

सोशल मीडिया में एक धार्मिक पोस्ट पर 11वीं के छात्र ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इससे उक्त पोस्ट से जुड़े पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग देर रात सड़क पर जमा हो गए।

सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोमवार रात देहरादून में माहौल बिगड़ गया। करीब 500 की भीड़ सड़क पर जमा होकर नारे लगाने लगी। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान सड़क जाम होने से कुछ देर ट्रैफिक प्रभावित रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टिप्पणी करने के आरोपी को हिरासत में ले लिया।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी छात्र की टिप्पणी वायरल होने से मामला और बिगड़ गया। इसके बाद यह व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा। करीब 500 लोगों की भीड़ बाजार चौकी पर जमा हो गई। लोग नारे लगाने लगे। पुलिस ने शांतिपूर्वक समझाया, मगर वे नहीं माने। आखिर में कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा गया। देर रात तक इलाके में फोर्स तैनात रही, ताकि अप्रिय घटना न हो। एसएसपी ने अपील की कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी की भावना को ठेस न पहुंचाए।

लाठीचार्ज के बाद पुलिस की कॉम्बिंग लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग भी की। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि कुछ इलाकों में घरों में जाकर लोगों को शांत रहने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही, हंगामा कर रहे लोगों को माैके पर समझाया भी गया।

सड़क पर भीड़ जुटने से जाम में फंसे लोग पटेलनगर कोतवाली की बाजार चौकी के बाहर सड़क पर भीड़ जमा होने से सोमवार को जाम की स्थिति बन गई। रात नौ से 10:30 बजे तक ट्रैफिक रुक-रुककर चला। इससे लोगों को परेशानी हुई। सीओ कंडारी ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने पर सख्ती बरती जाएगी। इस मामले की जांच जारी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।