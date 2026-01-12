12वीं में टॉप करने वाला उत्तराखंड का छात्र फंदे से झूला, सुसाइड की दुखद वजह आई सामने
उत्तराखंड के मेधावी छात्र ने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ में पता लगा है कि सीडीएस एग्जाम में असफल होने के चलते वह मानसिक तनाव में था।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले से दुखद घटना सामने आई है। यहां एक होनहार छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस युवक की आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। आत्मघाती कदम उठाने वाला युवक मेधावी छात्र था। 12वीं के एग्जाम में उसने प्रदेशभर में टॉप 25 रैंक हासिल की थी।
मृतक की पहचान 22 वर्षीय सचिन पलड़िया पुत्र हरीश चंद्र पलड़िया के रूप में हुई है। वह मूल रूप से भीमताल के छोटा कैलास क्षेत्र के रहने वाले थे और वर्तमान में नैनीताल के छड़ायल इलाके में रह रहे थे। सचिन पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी था। वर्ष 2021 में उसने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 23वां स्थान हासिल किया था।
बीएचयू से स्नातक, सीडीएस में असफल होने का था मलाल
परिजनों के अनुसार, सचिन ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद वह लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीडीएस (Combined Defence Services) परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाने के कारण वे पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे।
परिवार का इकलौत बेटा
बताया जा रहा है कि सचिन अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिन शांत स्वभाव और मेहनती युवक थे और उनका भविष्य उज्ज्वल माना जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी संभावित कारणों की गहन जांच की जा रही है। परिजनों और करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक किन परिस्थितियों और मानसिक दबाव से गुजर रहा था।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।