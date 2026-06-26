Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइट का खर्च भी वसूलने की तैयारी, बिल पर पहले से टैक्स का बोझ

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड में आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने वाली है। स्ट्रीट लाइट का खर्च भी वसूला जाएगा। इससे पहले ही बिजली के बिल पर टैक्स का बोझ है।

उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइट का खर्च भी वसूलने की तैयारी, बिल पर पहले से टैक्स का बोझ

उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइटों का बिजली बिल भी अब आम लोगों से वसूलने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग ने बिजली बिल पर दो प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को भेज दिया है। प्रमुख सचिव-ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

शहरी विकास विभाग शहरों में स्ट्रीट लाइट के खर्चे का समायोजन इस दो प्रतिशत उपकर से करने की तैयारी में है। ताकि स्ट्रीट लाइट पर खर्च होने वाली बिजली का भार खत्म किया जा सके। गुरुवार को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में आयेाजित बैठक में शहरी विकास के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इस फैसले का लोगों पर क्या असर होगा, इसे लेकर सभी पहलुओं का अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़ें:पुलिस से भिड़े, बैरिकेडिंग तोड़ा; उत्तराखंड में घुसे निहंग कैसे हुए शांत

शहरी विकास विभाग की सुस्ती उपभोक्ताओं पर भारी

शहरी विकास की सुस्ती आने वाले समय बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ने जा रही है। नगर निकाय अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हाउस टैक्स शत प्रतिशत वसूल नहीं पा रहे हैं। विज्ञापन टैक्स वसूली में भी निकाय फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ऐसे में निकायों की खस्ता हाल माली हालत को सुधारने को आम बिजली उपभोक्ताओं पर दो प्रतिशत बिजली उपकर का भार डालने की सिफारिश की जा रही है।

बिल पर पहले से टैक्स का बोझ

बिजली बिल पर तमाम तरह के टैक्स हैं। इसमें वाटर टैक्स, सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, फ्यूल पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज, एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज शामिल हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं से ओपन एक्सेस चार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज तक वसूला जाता है। अब स्ट्रीट लाइट के नाम पर दो प्रतिशत सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव से अंदरखाने ऊर्जा विभाग सहमत नजर नहीं आ रहा है।

ये भी पढ़ें:कई वाहन मलबे में दबे; मॉनसून से पहले उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही; अलर्ट

फ्लैट में मनमाने बिजली बिल से आजादी

बिल्डर अब फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ताओं से मनमाना बिजली का बिल वसूल नहीं पाएंगे। विद्युत लोकपाल ने हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट में रहने वालों को राहत देने वाला फैसला दिया। अब उपभोक्ता सीधे यूपीसीएल से कनेक्शन ले सकेगा। अभी तक बिल्डर यूपीसीएल से सीधे सिंगल बल्क प्वाइंट बिजली कनेक्शन लेते हैं। इसके बाद फ्लैट में रहने वालों से मनमाना बिजली का बिल वसूलते हैं। यूपीसीएल द्वारा कनेक्शन देने में हीलाहवाली करने पर पैसिफिक एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी की निवासी अवनि शर्मा ने इसकी शिकायत विद्युत लोकपाल से की। यूपीसीएल का तर्क था कि पहले वो सोसायटी के 51 प्रतिशत लोगों की सहमति लेकर आएं। विद्युत लोकपाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की और यूपीसीएल उपभोक्ता के फ्लैट के लिए तत्काल स्वतंत्र घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए।

सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार में हो रही मनमानी

उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन के मामलों में बिल्डरों की ओर से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत नैनीताल जिले में सबसे अधिक मनमानी की जा रही है। लोकपाल डीपी गैरोला ने साफ किया कि सहमति का नियम सामूहिक बदलाव के लिए है। व्यक्तिगत मामलों में नहीं है। 51 फीसदी सहमति का नियम उन सोसायटियों के लिए है जो सामूहिक रूप से पूरे सिस्टम को बदलना चाहती हैं।

बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ता को झटका

विद्युत लोकपाल ने हरिद्वार के शंतारशाह निवासी तेजपाल सिंह सैनी की ₹1.99 लाख का बिजली बिल रद्द करने की अपील खारिज कर यूपीसीएल को वसूली के निर्देश दिए। वह दस साल से बिल नहीं दे रहा था। तेजपाल ने बताया कि उनकी माता सोमी देवी के नाम पर कनेक्शन सात जुलाई 2012 को चालू हुआ था। यूपीसीएल वर्ष 2007 से ही बिजली का बिल मांग रहा है। यूपीसीएल ने प्रमाण देते हुए बताया कि सोमी देवी ने वर्ष 2007 में नलकूप कनेक्शन लिया था। उनका 2009 में निधन हुआ। लोकपाल ने आदेश में कहा कि जब उपभोक्ता की माता की मृत्यु 2009 में ही हो चुकी थी, तो विभाग उनके नाम पर वर्ष 2012 में नया कनेक्शन कैसे जारी कर सकता था? इसके अलावा उपभोक्ता ने खुद माना कि मां की मौत के बाद उसने नाम ट्रांसफर को आवेदन किया। इससे साफ है कि कनेक्शन 2009 से पहले से ही अस्तित्व में था।

ये भी पढ़ें:बैरिकेडिंग तोड़ देहरादून में घुसे निहंग, पुलिस से टकराव के बाद तनाव; ताजा हालात

यूपीसीएल की दरें

यूपीसीएल की मौजूदा बिजली दरों के अनुसार, बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली ₹1.85 प्रति यूनिट है। वहीं, सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक ₹3.65 प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक ₹5.25 प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक ₹7.15 प्रति यूनिट और 400 यूनिट से अधिक खपत पर ₹7.80 प्रति यूनिट की दर लागू है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
UPCL Uttarakhand News Electricity Bill

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।