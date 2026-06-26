उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइट का खर्च भी वसूलने की तैयारी, बिल पर पहले से टैक्स का बोझ
उत्तराखंड में आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने वाली है। स्ट्रीट लाइट का खर्च भी वसूला जाएगा। इससे पहले ही बिजली के बिल पर टैक्स का बोझ है।
उत्तराखंड में स्ट्रीट लाइटों का बिजली बिल भी अब आम लोगों से वसूलने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग ने बिजली बिल पर दो प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को भेज दिया है। प्रमुख सचिव-ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।
शहरी विकास विभाग शहरों में स्ट्रीट लाइट के खर्चे का समायोजन इस दो प्रतिशत उपकर से करने की तैयारी में है। ताकि स्ट्रीट लाइट पर खर्च होने वाली बिजली का भार खत्म किया जा सके। गुरुवार को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में आयेाजित बैठक में शहरी विकास के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इस फैसले का लोगों पर क्या असर होगा, इसे लेकर सभी पहलुओं का अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए गए।
शहरी विकास विभाग की सुस्ती उपभोक्ताओं पर भारी
शहरी विकास की सुस्ती आने वाले समय बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ने जा रही है। नगर निकाय अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हाउस टैक्स शत प्रतिशत वसूल नहीं पा रहे हैं। विज्ञापन टैक्स वसूली में भी निकाय फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ऐसे में निकायों की खस्ता हाल माली हालत को सुधारने को आम बिजली उपभोक्ताओं पर दो प्रतिशत बिजली उपकर का भार डालने की सिफारिश की जा रही है।
बिल पर पहले से टैक्स का बोझ
बिजली बिल पर तमाम तरह के टैक्स हैं। इसमें वाटर टैक्स, सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, फ्यूल पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज, एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज शामिल हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं से ओपन एक्सेस चार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज तक वसूला जाता है। अब स्ट्रीट लाइट के नाम पर दो प्रतिशत सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव से अंदरखाने ऊर्जा विभाग सहमत नजर नहीं आ रहा है।
फ्लैट में मनमाने बिजली बिल से आजादी
बिल्डर अब फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ताओं से मनमाना बिजली का बिल वसूल नहीं पाएंगे। विद्युत लोकपाल ने हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट में रहने वालों को राहत देने वाला फैसला दिया। अब उपभोक्ता सीधे यूपीसीएल से कनेक्शन ले सकेगा। अभी तक बिल्डर यूपीसीएल से सीधे सिंगल बल्क प्वाइंट बिजली कनेक्शन लेते हैं। इसके बाद फ्लैट में रहने वालों से मनमाना बिजली का बिल वसूलते हैं। यूपीसीएल द्वारा कनेक्शन देने में हीलाहवाली करने पर पैसिफिक एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी की निवासी अवनि शर्मा ने इसकी शिकायत विद्युत लोकपाल से की। यूपीसीएल का तर्क था कि पहले वो सोसायटी के 51 प्रतिशत लोगों की सहमति लेकर आएं। विद्युत लोकपाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की और यूपीसीएल उपभोक्ता के फ्लैट के लिए तत्काल स्वतंत्र घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए।
सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार में हो रही मनमानी
उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन के मामलों में बिल्डरों की ओर से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत नैनीताल जिले में सबसे अधिक मनमानी की जा रही है। लोकपाल डीपी गैरोला ने साफ किया कि सहमति का नियम सामूहिक बदलाव के लिए है। व्यक्तिगत मामलों में नहीं है। 51 फीसदी सहमति का नियम उन सोसायटियों के लिए है जो सामूहिक रूप से पूरे सिस्टम को बदलना चाहती हैं।
बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ता को झटका
विद्युत लोकपाल ने हरिद्वार के शंतारशाह निवासी तेजपाल सिंह सैनी की ₹1.99 लाख का बिजली बिल रद्द करने की अपील खारिज कर यूपीसीएल को वसूली के निर्देश दिए। वह दस साल से बिल नहीं दे रहा था। तेजपाल ने बताया कि उनकी माता सोमी देवी के नाम पर कनेक्शन सात जुलाई 2012 को चालू हुआ था। यूपीसीएल वर्ष 2007 से ही बिजली का बिल मांग रहा है। यूपीसीएल ने प्रमाण देते हुए बताया कि सोमी देवी ने वर्ष 2007 में नलकूप कनेक्शन लिया था। उनका 2009 में निधन हुआ। लोकपाल ने आदेश में कहा कि जब उपभोक्ता की माता की मृत्यु 2009 में ही हो चुकी थी, तो विभाग उनके नाम पर वर्ष 2012 में नया कनेक्शन कैसे जारी कर सकता था? इसके अलावा उपभोक्ता ने खुद माना कि मां की मौत के बाद उसने नाम ट्रांसफर को आवेदन किया। इससे साफ है कि कनेक्शन 2009 से पहले से ही अस्तित्व में था।
यूपीसीएल की दरें
यूपीसीएल की मौजूदा बिजली दरों के अनुसार, बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली ₹1.85 प्रति यूनिट है। वहीं, सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक ₹3.65 प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक ₹5.25 प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक ₹7.15 प्रति यूनिट और 400 यूनिट से अधिक खपत पर ₹7.80 प्रति यूनिट की दर लागू है।
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