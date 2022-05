अपने दोस्त के साथ घर से निकले राजमिस्त्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। खटीमा में उसका शव मिलने से घर में कोहराम मच गया है। पुलिस ने संदिग्धों का हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

