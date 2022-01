पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक; हरीश रावत के मंच पर चाकू लेकर चढ़ा युवक, जयश्रीराम के नारे नहीं लगाने पर दी मारने की धमकी

पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक; हरीश रावत के मंच पर चाकू लेकर चढ़ा युवक, जयश्रीराम के नारे नहीं लगाने पर दी मारने की धमकी

संवाददाता,काशीपुर। ऊधमसिंह नगर)। Dinesh Rathour Thu, 06 Jan 2022 10:12 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.