बंधक बने युवक को पुलिस ने छुड़ाया तो चौकी में आ धमके हमलावर, युवक को खींचने की कोशिश, जवानों को भी पीटा

उधमसिंह नगर जिले में दबंगों की दंबगई देखने को मिली। एक युवक को बंधक बनाया गया। बंधक बनाये गये युवक को पुलिसकर्मी छुड़ाकर चौकी लाये तो आरोपी भी चौकी आ धमके। युवक को चौकी से खींचने का प्रयास किया गया।

