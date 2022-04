यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे, अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे कपाट

उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनाेत्री धाम के कपाट 03 मई को खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

बड़कोट, संवाददाता Himanshu Kumar Lall Thu, 07 Apr 2022 01:06 PM

