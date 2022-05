यमुनोत्री धाम में मां यमुना के स्वागत को जानें क्या हो रही हैं तैयारियां, 03 मई को खुलेंगे धाम के कपाट

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस महीने मई में शुरू होने वाली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट तीन मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने को तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।

