शरबत में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल फिर दी जान से मारने की धमकी-चार पर केस

किराये पर रह रही एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दो महिलाओं पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

