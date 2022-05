तो हत्या कर नीलकंठ मोटर मार्ग पर जंगल में फेंका महिला का शव...जानिए अब कैसे होगा खुलासा 

नीलकंठ मोटर मार्ग पर खैरीखाल के पास जंगल में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने फोरेंसिक और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

