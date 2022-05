चारधाम यात्रा:तीर्थ यात्रियों की होगी अनिवार्य कोरोना जांच? जानें धामी सरकार का फैसला

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 03 मई को खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2022 भी शुरू हो गई। धामी सरकार ने श्रद्धालुओं का राहत देते हुए कोरोना जांच नहीं करने का फैसला लिया है।

