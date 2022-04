केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारधाम जा रहे तीर्थ यात्रियों की होगी कोरोना जांच? जानें धामी सरकार का नया फैसला

चारधाम यात्रा अगले महीने मई से शुरू हो रही है। यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीर्थ-यात्रियों की कोरोना जांच नहीं होगी।

