चार जुलाई को खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए कौन होगा भाजपा उम्मीदवार? अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया खुलासा

चार जुलाई को खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी में दौड़धूप शुरू हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राज्यसभा के लिए स्थानीय चेहरे को तरजीह देगी।

