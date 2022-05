ऐसे होता है मरीजों का इलाज! जहां साढ़े चार महीने नहीं थी बिजली,एनएचएम के तहत मिला कायाकल्प इनाम

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। चंपावत के जिस अस्पताल में साढ़ चार महीने बिजली नहीं थी, उसे एनएचएम के तहत कायाकल्प का इनाम दिया गया।

