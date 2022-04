वेस्ट यूपी के भू माफिया यशपाल तोमर की 153 करोड़ की संपत्तियां कुर्क,दिल्ली, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में जब्त

हरिद्वार जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए वेस्ट यूपी के भू-माफिया यशपाल तोमर की 153 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया हे। दिल्ली, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में संपत्तियो को जब्त किया गया है।

हरिद्वार, संवाददाता Himanshu Kumar Lall Mon, 18 Apr 2022 05:57 PM

