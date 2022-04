उत्तराखंड में तपती गर्मी से मिलेगी राहत-बदलेगा मौसम,30 अप्रैल से बारिश-ओलावृष्टि का येलो अलर्ट

उत्तराखंड में तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो 30 अप्रैल से बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी।

इस खबर को सुनें