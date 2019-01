उत्तराखंड: भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी जारी 

भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर बिक्रम सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। सिंह के अनुसार 22 जनवरी 2019 को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा मंगलवार को प्रदेश में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

Bikram Singh, Director MeT Department: Hail storm likely to occur at isolated places in Dehradun, Haridwar, Pauri, Nainital and Udham Singh Nagar districts of Uttarakhand on 22 January 2019. https://t.co/WlAUSEzAFm