सरकारी नौकरी का झांसा देकर फर्जीवाड़े के बाद दो साल से था फरार, एसटीएफ ने गजरौला से किया गिरफ्तार

रुद्रपुर। संवाददाता Himanshu Kumar Lall Tue, 01 Mar 2022 07:27 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.