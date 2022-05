Yogi In Uttarakhand: UP CM योगी को बता रहे हैं अपने दिल का हाल...दूर दराज से गांव पहुंच रहे हैं लोग

पैतृक गांव पंचूर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने दूर दराज के गांव वाले भी पहुंच रहे हैं। योगी को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा तो उनके साथ सेल्फी खींचाने के लिए भी लोग उमड़ पड़े हैं।

इस खबर को सुनें