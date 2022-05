CM पुष्कर सिंह धामी की हार से क्षुब्ध ग्रामीण, 07 मई को सांकेतिक जल समाधि लेकर करेंगे प्रायश्चित

विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इससे क्षुब्ध होकर ग्रामीण 07 मई को शारदा नदी में सांकेतिक जल समाधि लेकर धामी की हार का प्रायश्चित करने जा रहे हैं।

