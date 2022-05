उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरी गाड़ी,दो की मौत-दो घायल

उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के बन्दरकोट बॉन मोटर मार्ग पर देर रात को एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया। जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो घायल हो गए, जिन्हें अस्प्ताल में भर्ती कराया है।

Himanshu Kumar Lall उत्तरकाशी, संवाददाता Tue, 03 May 2022 10:51 AM

