बाढ़ का कहर: गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम रावत से मांगी आपदा में हुई क्षति की रिपोर्ट

उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र भी आगे आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से अब तक हुई क्षति पर रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोपहर बाद लगभग 35 मिनट तक सीएम ने गृह मंत्री को आराकोट, घाट, गैरसैंण, देवाल में आई आपदाओं के बारें में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में आपदा से 50 से अधिक जानें जा चुकी हैं, जबकि पौने दो सौ करोड़ से ज्यादा संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा ग्रामीणों के मवेशी और कृषि की जमीनों को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि आराकोट में सेना का एक और राज्य सरकार के दो हेलीकॉप्टरों की मदद से एसडीआरएफ को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है। काफी संख्या में प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है।

त्रिवेंद्र ने बताया कि वैसे तो उत्तराखंड के पास एसडीआरएफ के विशेषज्ञ हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में एनडीआरएफ की जरूरत भी महसूस की जाती है।

Delhi: Uttarakhand CM, Trivendra Singh Rawat met Union Home Minister Amit Shah today and apprised him on the loss of life and property due to heavy rainfall in the state.