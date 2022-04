Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी निजात, दो मई तक पांच जिलों में बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी 

अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी से अब जल्द ही निजात मिलने वाली है। उत्तराखंड के पांच जिलों में दो मई तक बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीन से चार दिन तक यहां बारिश का अनुमान है।

