उत्तराखंड: छह लाख श्रमिकों के महंगाई भत्ते में हुआ 30 फीसदी का इजाफा, आज से इतना मिलेगा डीए; श्रम विभाग ने दिए आदेश

आज से उत्तराखंड की फैक्ट्रियों, उद्योगों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले करीब 6 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 30 फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। श्रम विभाग ने इसके आदेश दे दिए हैं।

भानु जोशी ,हल्द्वानी Sneha Baluni Fri, 01 Apr 2022 11:54 AM

