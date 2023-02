उत्तराखंड में एक करोड़ की आबादी के लिए महज एक हार्ट स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी

ऐप पर पढ़ें

उत्तराखंड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। हालत यह है कि यहां एक करोड़ की आबादी के लिए महज एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। यह हार्ट स्पेशलिस्ट देहरादून के गवर्नमेंट दून मेडिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं। इसके साथ ही राज्य में सिर्फ एक सरकारी ऑन्कोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन और एक यूरोलॉजिस्ट हैं। बता दें कि सुपर स्पेशियालिटी चिकित्सक स्पेशलाइजेशन की डिग्री के लिए 3 साल अतिरिक्त पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुटाए गए डेटा के मुताबिक, राज्य में सिर्फ 515 रेगलुर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं, जबकि इनके कुल पदों की संख्या 1254 है। पदों के हिसाब से अभी 59 फीसदी पद खाली है।

चिकित्सकों की कमी से होती है परेशानी...

हालात उस वक्त काफी मुश्किल हो जाते हैं जब यह चिकित्सक छुट्टी पर जाते हैं या फिर अचानक किसी मरीज को छोड़कर उन्हें किसी इमरजेंसी की वजह से अपने नियमित पोस्टिंग स्थल से कही दूर जाना पड़ता है। पिछले साल जून के महीने में राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास को दून मेडिकल कॉलेज में इसी वजह से भर्ती नहीं किया जा सका था क्योंकि वहां हार्ट के चिकित्सक मौजूद नहीं थें। वो चारधाम ड्यूटी पर थे। मंत्री को उस वक्त देहरादून के एक निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा था और फिर वहां से उन्हें एयरलिफ्ट कर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था।

क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग का...

हालांकि, राज्य स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए वो कई कदम उठा रहे हैं। इनमें एक योजना विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षक सैलरी का ऑफर देना भी शामिल है। स्वास्थ्य सचिव, आर राजेश कुमार ने कहा, 'कुल 1254 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की जरूरत है, हमारे पास 515 ऐसे चिकित्सक हैं। हालांकि, हम इस अंतर को भरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनएचएम के तहत 37 विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे साथ काम कर रहे हैं।

जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि राज्य में सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए भी सिर्फ एक या दो चिकित्सक ही हैं तो उन्होंने कहा, 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत Meditrina Hospital ने 4 कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध कराए हैं ताकि देहरादून में स्थित कोरोनेशन अस्पताल में कार्डियेक केयर सेंटर को चलाया जा सके। इसके अलावा हम एमडी मेडिसिन चिकित्सकों को शॉर्ट-टर्म कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद वो कार्डियोलॉजी से जुड़ी बेसिक चीजों को हैंडल कर पाते हैं।'

चिकित्सकों को प्रति माह 4 लाख रुपये वेतन

अधिकारियों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग ने You Quote We Pay स्कीम भी चलाया था ताकि राज्य में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM)के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय लिया था, जिन्हें प्रति महीने 4 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत न्यूनतम सैलरी ढाई रुपये दी जानी है। इस स्कीम के तहत चिकित्सकों को मेरिट और तजुर्बे के आधार पर भर्ती किया जाएगा।

चिकित्सक बोले- जरूरी मशीन तक नहीं

दून मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पदस्थापित एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि सुपर स्पेशलिस्टों की संख्या राज्य में कम हैं और उनपर वर्कलोड सामान्य से ज्यादा है। चिकित्सक ने कहा यह सिर्फ चिकित्सकों की कमी की बात नहीं है बल्कि यह खराब आधारभूत संरचना की बात है। हमारा अस्पताल जो भी राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें कई विभागों में जरूरी मशीनें तक नहीं हैं।