हिंदी न्यूज़ उत्तराखंड Uttarakhand Elections Results 2022: भाजपा 19 सीटों में आगे तो कांग्रेस को 12 सीटों में मिली बढ़त

Uttarakhand Elections Results 2022: भाजपा 19 सीटों में आगे तो कांग्रेस को 12 सीटों में मिली बढ़त

लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून Himanshu Kumar Lall Thu, 10 Mar 2022 10:03 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.