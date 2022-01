पीएम मोदी की रैली में सुरक्षा चूक पर उत्तराखंड BJP में उबाल, पंजाब CM चन्नी का मांगा इस्तीफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर (पंजाब) रैली के दौरान सुरक्षा में चूक पर भाजपा ने पंजाब सरकार को घेरा है। आरोप लगाया कि कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर पंजाब कांग्रेस सरकार ने यह षड़यंत्र रचा। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होती है।

उसमें इस तरह की लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है। पीएम मोदी ने पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उदघाटन करने वाले थे, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार को यह नागुवार लगा और अपने राजनैतिक फायदे के लिए पीएम के काफिले को रुकवाने की साजिश की है।

कौशिक ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, जब प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह और इतनी देर तक रोका गया। इसके चलते यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कहा कि पंजाब की चन्नी सरकार ने मोदी की लोकप्रियता से घबराकर और अपने आलाकमान को ही खुश करने के लिए पीएम की सुरक्षा को ही खतरे में डाला है।

We condemn the security lapse during PM Modi's visit to Punjab today. This will be remembered as a black chapter in our democracy. Congress has always tried to end democracy in the country: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/Uo2EFJwjep