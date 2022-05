तो ये हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में खास नेता...पूर्व सीएम त्रिवेंद्र-कैबिनेट मंत्री धन सिंह साये की तरह बने रहे साथ

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बुधवार को वह भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उनके साथ साये की तरह रहे।

इस खबर को सुनें