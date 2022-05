यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार पर खुशियों की बारिश,आज पहुंचे घर; भतीजे के मुंडन संस्कार में 4 मई को होंगे शामिल 

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में तीन दिन के दौर पर आए हुई हैं। वह आज अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर अपनी मां सहित परिजनों से मिले। वह चार मई को अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल होंगे।

