28 साल बाद घर लौटा 'लाडला', मां से मिलकर बैरागी हो चुके योगी आदित्यनाथ हुए भावुक

योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान योगी काफी भावुक भी नजर आए। हो भी क्यों न पिता आनंद सिंह बिष्ट की मौत के दो साल बाद वो पहली बार मां से मिल रहे थे।

इस खबर को सुनें